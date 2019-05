Mundial Sub-20. Miguel Luís anseia vencer a Argentina

Mário Aleixo - RTP Comentários 27 Mai, 2019, 10:14 / atualizado em 27 Mai, 2019, 10:27 | Seleção Nacional

Portugal e Argentina lideram o grupo F depois de terem vencido os seus jogos na 1.ª jornada. Portugal derrotou a Coreia do Sul (1-0) e a Argentina Bateu a África do Sul (5-2).



O jogo tem o início marcado para as 17h00 e o treinador nacional Hélio Sousa já disse que quer terminar a fase de grupos em primeiro lugar.



O médio português Miguel Luís admitiu que a equipa não esteve ao seu nível com os coreanos e quer subir o nível diante dos sul-americanos, uma ideia registada pelo jornalista da Antena 1, Horácio Antunes.





Portugal e Argentina já se defrontaram por seis vezes, no escalão de sub-20, e o saldo é claramente favorável à formação lusa que venceu três jogos, em aptou dois e perdeu um, em 1999.







Nos grupos C e D realizam-se esta segunda-feira os jogos da 2.ª jornada, a saber:





Grupo C





Honduras-Uruguai (17h00) e Noruega-Nova Zelândia (19h30).





Grupo D





Catar-Ucrânia (17h00, com transmissão na RTP Play) e EUA-Nigéria (19h30).













O futebolista luso rejeitou encarar o jogo com os argentinos como “decisivo” mas manifestou o desejo da equipa em ganhar para fechar o apuramento o mais rápido possível.