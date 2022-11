Mundial2022. Seleção de Portugal calculista para ultrapassar o Uruguai

Depois do triunfo sobre o Gana (3-2), Portugal terá pela frente aquele que, à partida, será o principal rival na luta pela primeira posição do grupo, num encontro agendado para as 22h00 locais (19h00 em Lisboa), em Lusail, e que encerra a segunda ronda da fase de grupos.A seleção nacional ocupa a liderança, com três pontos, à frente da Coreia do Sul, de Paulo Bento, e do Uruguai, ambos com um, enquanto o Gana, que joga com os sul-coreanos, é último, sem qualquer ponto.Um triunfo sobre os sul-americanos, "carrascos" na edição anterior do Campeonato do Mundo, garantirá, desde logo, a presença lusa na próxima fase e, eventualmente, até mesmo a primeira posição do grupo, se os asiáticos e os africanos empatarem na outra partida.Com a lesão de Danilo, que dificilmente voltará a jogar nesta fase de grupos, e Otávio em dúvida, Fernando Santos terá de mexer, pelo menos, em duas posições do "onze" que arrancou contra o Gana, sendo que o técnico já confirmou que Pepe vai ocupar a posição do jogador do Paris Saint-Germain no eixo defensivo.Desta forma,Na antevisão da partida o futebolista Bernardo Silva e o treinador Fernando Santos abordaram o jogo, com o médio a revelar como poderá ser aborado o desafio e o técnico a deixar elogios ao adversário.





Do lado dos sul-americanos o o jogador Rodrigo Bentancurt e o selecionador Diego Alonso não se pouparam em elogios à equipa portuguesa.