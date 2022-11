Santos lamenta lesão de Danilo e confirma titularidade do "monstro" Pepe

"Estávamos a treinar bolas paradas defensivas e, no meio de uma embrulhada, ele [Danilo] gritou. Fomos ver o que se passava. No início, não parecia nada de especial. Estava com algumas dificuldades para respirar, mas acabou por recuperar a respiração. Achámos que não seria nada importante, mas, por precaução, foi ao hospital fazer exames e a conclusão foi essa", afirmou o técnico.

Fernando Santos, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Uruguai, da segunda jornada do Grupo H, referia-se à ausência de Danilo, que no sábado sofreu uma fratura nas costelas durante o treino de Portugal e já não deverá voltar a jogar na fase de grupos.

"É uma baixa. Estamos todos muito tristes. Se ainda pudermos contar com ele, melhor, mas temos três centrais e outros jogadores que também podem jogar ali", referiu.

Na mesma conferência de imprensa, Fernando Santos foi instado a comentar a influência de Pepe na equipa, tendo definido o internacional luso como "um monstro" e adiantado logo que será o jogador do FC Porto a ocupar a posição de Danilo no eixo defensivo.

"Vai jogar amanhã [segunda-feira]", confirmou Santos, depois de já ter abordado as situações físicas de Nuno Mendes e Otávio: "Vamos ver se evoluem no treino de hoje. Hoje, de manhã, ainda estávamos a fazer tratamento".

Portugal e Uruguai jogam na segunda-feira, às 22:00 locais (19:00 em Lisboa), no Estádio de Lusail, em jogo da segunda jornada do Grupo H do Mundial2022.

A equipa das `quinas`, que venceu o Gana (3-2), na estreia, lidera o grupo, com três pontos, à frente de Coreia do Sul, de Paulo Bento, e Uruguai, ambos com um ponto, enquanto os ganeses, que defrontam os sul-coreanos no mesmo dia, seguem a `zeros`.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo decorre até 18 de dezembro, no Qatar.

"Derrotas que tivemos no passado serviram para aprender", diz Bernardo Silva



O futebolista Bernardo Silva disse hoje que Portugal aprendeu com as derrotas que teve no passado, de forma a não cometer os mesmos erros no Mundial2022, e desvalorizou, por outro lado, o facto de fazer menos golos e assistências.

"O que acho é que as derrotas que tivemos no passado serviram para aprender e para tentar não cometer os mesmos erros. Aquilo que vi neste primeiro jogo contra o Gana, como também contra a Nigéria, foi uma seleção portuguesa que tem conseguido controlar os momentos do jogo, que não aconteceu contra Sérvia [na última jornada da fase de apuramento]", começou por dizer o jogador dos ingleses do Manchester City, à comunicação social.Um dos indiscutíveis para o selecionador luso falava em conferência de imprensa, na antevisão ao duelo com os uruguaios, no Centro Nacional de Congressos do Qatar, em Doha, onde explicou que a sua prioridade é o coletivo."Tento responder dentro de campo ao que o jogo pede. Se sinto que a minha equipa precisa mais de mim para dar apoio aos centrais para sair a jogar, eu faço. Se este jogo com o Uruguai me pedir coisas diferentes, eu vou fazer. Fiquei satisfeito com a minha exibição contra o Gana e nos momentos em que a equipa precisou, eu acho que estive lá", argumentou.Depois, deixou claro que "é pouco relevante" se faz "menos `cabritos`, fintas, golos e assistências", visto que quer "é que a seleção ganhe".No dia de hoje foi relevado que Danilo Pereira sofreu uma lesão nas costelas no treino de sábado e Bernardo Silva não ficou indiferente, considerando que a infelicidade do médio do Paris Saint-Germain servirá de motivação para a equipa."É uma situação infeliz. Estamos tristes pela equipa, por ele, porque é importante e acaba por não poder jogar. Mas temos todas as armas para quem jogar poder ajudar. É mais uma motivação para a seleção ganhar. Para além de ser um grande jogador, é uma grande pessoa. Gostamos muito de o ter no balneário", lamentou.A equipa das `quinas` defrontará o Uruguai na segunda-feira, às 22:00 locais (19:00 em Lisboa), e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 02 de dezembro, pelas 18:00 (15:00).