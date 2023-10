Mundial2030. Candidatura formalizada a 28 de outubro

”, indicou a FPF.O encontro entre Fernando Gomes, Pedro Rocha (Real Federação Espanhola) e Fouzi Lekjaa (Real Federação Marroquina) é o segundo mantido entre os presidentes das três Federações, mas o primeiro após a decisão da FIFA em relação à organização.O organismo máximo do futebol mundial comunicou em 4 de outubro que o seu conselho considerou a candidatura de Portugal, Espanha e Marrocos como a única elegível para organizar o campeonato do mundo de 2030.No mesmo anúncio, a FIFA adiantou que Uruguai, Argentina e Paraguai vão receber três jogos desse Mundial, como forma de “celebrar o centenário” da competição, cuja primeira edição decorreu no Uruguai, em 1930.Na reunião na Cidade do Futebol ficou decidido a entrega da carta oficial de intenção no final do mês, em Rabat, num evento que contará com os três presidentes e ao qual se seguirá uma conferência de imprensa.A par da reunião entre presidentes, decorreu também em Madrid uma reunião da Comissão de candidatura ao Mundial2030, que tem prosseguido os trabalhos, dando seguimento ao projeto existente.