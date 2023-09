Números e Curiosidades - Eslováquia-Portugal

- 5 - Vai ser o 5.º confronto na história frente à Eslováquia.- 18 – Vamos voltar a defrontar a Eslováquia… 18 anos depois.- 3 – Vai ser o 3.º jogo em fases de apuramento para Europeus (depois da qualificação para o Euro 2000)- 0 – As derrotas de Portugal frente à Eslováquia (4 jogos – 3 vitórias e 1 empate)- 4 – Nas 4 vezes que se defrontaram… houve sempre golos para Portugal.- 7 – Os golos marcados à Eslováquia nos 4 jogos já realizados.- 1 – Os golos da Eslováquia a Portugal nos 4 jogos.1.º - João Vieira Pinto – 2 golos



2.ºs – Hélder Postiga – 1 golo





- Fernando Meira – 1 golo





- Capucho – 1 golo





- Abel Xavier – 1 golos





- Ronaldo – 1 golo



- Ronaldo o único jogador dos presentes que já marcou à Eslováquia, foi em Junho 2005. Último e único golo de Ronaldo frente à Eslováquia foi há… 18 anos!



Notas sobre o adversário:



- 0 – Zero derrotas em 2023.



- 4 – Os 4 jogos realizados neste ano, 3 vitórias e 1 empate.



- 3 – Vem com 3 vitórias consecutivas.



- 1 – Apenas 1 golo sofrido em 2023.



- 7 – E nos últimos 7 jogos… 0 derrotas. (3 vitórias e 4 empates)



- 1 – Foi há precisamente 1 ano a última derrota da Eslováquia, em Setembro 2022, em casa com o Azerbaijão.



Seleção de portugal:



- 666 - Portugal completou com a Islândia o jogo 666 da sua história.



- 200 – Ronaldo tem 200 jogos com a camisola da seleção (nenhum jogador do Mundo chegou aos 200 jogos).



- 9 – Foi há 9 meses a última derrota da seleção, foi no Mundial 2022 frente a Marrocos.



Séries atuais:



- 4 - Portugal vem de 4 jogos consecutivos a vencer.



- 0 – As derrotas de Martinez pela seleção.



- 14 – Os golos marcados por Portugal nos últimos 4 jogos.



- 0 – Martinez ainda não sofreu qualquer golo pela seleção.