Números e Curiosidades - Portugal-Eslováquia

- 6 - Vai ser o 6.º confronto na história de Portugal frente à Eslováquia.- 18 – Vamos voltar a defrontar a Eslováquia em casa… 18 anos depois. (Última vez tinha sido em 2005 no Estádio da Luz, vitória por 2-0)- 4 – Vai ser o 4.º jogo em fases de apuramento para Europeus (depois da qualificação para o Euro 2000 e do primeiro jogo já desta qualificação na Eslováquia).- 0 – As derrotas de Portugal frente à Eslováquia (5 jogos – 4 vitórias e 1 empate).- 5 – Nas 5 vezes que se defrontaram houve sempre golos para Portugal.- 8 – Os golos marcados à Eslováquia nos 5 jogos já realizados.- 1 – Os golos da Eslováquia a Portugal nos 5 jogos.1.º - João Vieira Pinto – 2 golos



2.ºs – Hélder Postiga – 1 golo



- Fernando Meira – 1 golo



- Capucho – 1 golo



- Abel Xavier – 1 golos



- Ronaldo – 1 golo



- Bruno Fernandes – 1 golo



- Ronaldo e Bruno Fernandes os únicos jogadores dos presentes que já marcaram à Eslováquia, foi em junho 2005 e setembro 2023. Último e único golo de Ronaldo frente à Eslováquia foi há 18 anos!



Notas sobre o adversário:



- 1 – Uma derrota em 2023 nos 6 jogos, precisamente frente a Portugal na Eslováquia.



- 6 – Os 6 jogos realizados neste ano, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota.



- 4 – Últimos 5 jogos, 4 vitórias.



- 2 – Apenas 2 golos sofridos em 2023.



- 9 – E nos últimos 9 jogos… 1 derrota. (4 vitórias, 4 empates e 1 derrota)



Seleção de Portugal:



- 669 – Vai ser o jogo 669 de sempre de Portugal.



- 201 – Ronaldo tem 201 jogos com a camisola da seleção (nenhum jogador do Mundo chegou aos 200 jogos).



- 10 – Foi há 10 meses a última derrota da seleção, foi no Mundial 2022 frente a Marrocos.



Séries atuais:



- 6 - Portugal vem de 6 jogos consecutivos a vencer.



- 0 – As derrotas de Martinez pela seleção.



- 24 – Os golos marcados por Portugal nos últimos 6 jogos.



- 0 – Martinez ainda não sofreu qualquer golo pela seleção.



- 16 – Martinez – 16 vitórias em 16 jogos nos apuramentos. (10 pela Bélgica)



Contas:



- É só ganhar! Se Portugal vencer carimba o passaporte para o Euro 2024.



- Portugal até pode empatar e apurar-se, se o Luxemburgo perder esta noite.



- 8 – Será o 8.º Europeu consecutivo para Portugal (1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 e 2024)



- 9 – Será a nona presença de Portugal em europeus.



- 13 – Será a 13.ª presença consecutiva em fases finais de Mundiais ou Europeus (2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022 e 2024)



- 0 – Portugal nunca falhou nenhuma fase final neste século.