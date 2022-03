Números e Curiosidades: Portugal-Turquia

- Vai ser o 9.º confronto na história frente à Turquia.



- O primeiro de sempre em "play off".



- 8 jogos – 6 vitórias para Portugal, 2 para a Turquia (0 empates).



- Nunca houve empates nos confrontos entre ambos.



- As duas vitórias da Turquia foram em 2 amigáveis, curiosamente no primeiro confronto de sempre (1955) e no último (2012).



- Entre esses 2 jogos amigáveis, Portugal venceu os 6 jogos, houve 5 jogos a “sério” que Portugal venceu e mais um amigável.



- 16 golos marcados para Portugal, 8 golos pela Turquia.



- E nos 8 jogos… Portugal marcou sempre à Turquia, nunca ficou a zeros.



Melhores marcadores frente aos turcos:



1.º - Eusébio – 4 golos.

2.ºs - Nuno Gomes e Manuel Vasques – 2 golos.

4.ºs – Hernâni, Matateu, Jaime Graça, Coluna, Fernando Couto, Raul Meireles, Pepe e Nani – 1 golo.



- Ronaldo ainda não marcou aos turcos.



O GOLO CÉLEBRE AOS TURCOS:



- Talvez os 2 golos de Nuno Gomes nos quartos de final no EURO 2000 que nos apurou para as meias finais.



NOTAS SOBRE O ADVERSÁRIO:



- A Turquia não perde há 4 jogos.



- Venceram os últimos 3 jogos.



- A última derrota foi em Setembro 2021 frente aos Países Baixos.



- Marcam há 8 jogos consecutivos. Última vez que ficaram a zero foi no EURO2020 frente ao País de Gales.



SELECÇÃO PORTUGAL – JOGO 649



- Portugal completou com a Sérvia (14 Novembro 2021)… 648 jogos na sua história.



- Com a Turquia será o jogo 649 (!)



- Ronaldo-184, Moutinho-142, Figo-127, Pepe-123 e Nani-112; são os 5 mais internacionais por Portugal.



- Dos convocados, o que está mais perto do "top 5" é Rui Patrício, que soma 102 internacionalizações.



- Dos convocados, o que está mais próximo da 100.ª internacionalização é William Carvalho com 69.



- Os convocados que ainda não se estrearam, José Sá, Tiago Djaló, Gonçalo Inácio e Vitinha.



SÉRIES ACTUAIS



- Apenas 2 derrotas nos últimos 27 jogos de apuramento para Mundiais (!)



- Portugal vem de 2 jogos sem vencer, 0-0 com a Rep. Irlanda e 1-2 com a Sérvia.