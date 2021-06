Nuno Mendes falha treino e é baixa confirmada para Munique

O jovem lateral, que já tinha falhado o treino da véspera, ainda em Budapeste, devido a dores musculares na perna esquerda, voltou a ser ausência na sessão de adaptação ao estádio Allianz Arena e é baixa confirmada para o encontro de sábado.

Foi o próprio o selecionador nacional, Fernando Santos, a confirmar a indisponibilidade do jogador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão da partida da segunda jornada do Grupo F.

"Não está em condições de participar na partida, não vai estar no banco" de suplentes, disse o técnico, que, assim, tem à disposição 25 jogadores para o jogo com a `Mannschaft`, sendo que todos eles treinaram sem limitações na Allianz Arena, nos 15 minutos abertos aos jornalistas.

Durante esse período, os atletas de campo limitaram-se a fazer aquecimento com bola, enquanto os guarda-redes Rui Patrício, Anthony Lopes e Rui Silva trabalharam sob a supervisão do técnico de guardiões, Fernando Justino.

Portugal e Alemanha jogam no sábado, a partir das 17:00 (hora de Lisboa), no estádio Allianz Arena, em Munique, em jogo da segunda jornada do Grupo F do Euro2020, que será dirigido pelo inglês Anthony Taylor.

Na primeira ronda, a seleção nacional venceu por 3-0 a Hungria, em Budapeste, com um golo de Raphaël Guerreiro e dois de Cristiano Ronaldo, e soma três pontos no Grupo F, os mesmos da França, que venceu os alemães por 1-0, em Munique, graças a um autogolo de Mats Hummels.

O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países diferentes.