Oceano Cruz é o novo Selecionador de futebol sub-20

“Estou entusiasmado com este regresso a um sítio que nunca deixei de considerar a minha 'casa', a 'casa' de todos nós. A minha intenção é trazer a minha experiência acumulada nestes últimos anos com o objetivo de ajudar a que o futebol português seja cada vez melhor. Sempre gostei de trabalhar com jovens. Isso é visível no meu percurso, pelo meu trajeto na seleção nacional de sub-21, pela equipa B do Sporting e ainda no trabalho de renovação feito no Irão”, afirmou Oceano, em declarações ao ‘site’ da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Por outro lado, Oceano salientou também a importância de voltar a trabalhar no seu país, pois "regressar a Portugal é ótimo”.



“Estive sete anos no Irão, dois anos na Colômbia. Foi muito tempo fora e estar de volta ao nosso país é muito positivo, até do ponto de vista familiar. Estou muito feliz por estar aqui e por tentar ajudar a equipa de todos nós”, disse.



Acresce, ainda, que a oportunidade de voltar a trabalhar na Cidade do Futebol é algo que motiva Oceano, pois as “condições são extraordinárias”.



“Na altura dos sub-21 não havia nada disto e, sobretudo, as coisas ao nível do ‘scouting’ também eram muito diferentes. As equipas não apostavam tanto nos jovens como agora. Nestes últimos anos tem havido imensos talentos a aparecerem e isso também se deve ao aproveitamento deles nos clubes”, referiu.



Estas condições permitem, segundo Oceano, que exista hoje “um campo de recrutamento muito mais profissionalizado”, além de que se “respira um ambiente fantástico e se sente uma energia positiva na Cidade do Futebol”, onde tudo se concentra no mesmo espaço, razão pela qual considera que “foi das melhores apostas que a FPF fez”.



A FPF não faz qualquer menção ao selecionador de sub-20 que exerceu funções até aqui, Bino Maçães, cujo último jogo que dirigiu daquela seleção terminou com uma derrota por 3-0 frente à República Checa, em Opava, a 28 de março deste ano, durante um estágio de preparação naquele país.