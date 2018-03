Olá Portugal responde sempre presente

A sagacidade do repórter levou-o a descobrir esta associação que faz a simbiose perfeita entre a gastronomia portuguesa e o convívio são.



Entre os petiscos mais típicos de Portugal e as opiniões sobre futebol tudo se encontra na “Olá Portugal”.



O Fernando Eurico deitou o olho aos pastéis de bacalhau, ao tinto do Douro, às bifanas, à vitela e até registou duas opiniões antagónicas de duas compatriotas sobre Cristiano Ronaldo que vão do “há quem não goste” até “não há palavras para o descrever”.



Foi possível constatar que o hino nacional tem outro encanto ouvido lá longe e que enquanto não for ouvido o apito para dar início ao jogo segue o baile.