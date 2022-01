Países Baixos - Portugal, o Europeu de Andebol em direto

Num jogo com emoção até ao fim, Portugal ainda conseguiu chegar à vantagem e sonhou com o apuramento. As equipas terminaram com um cinco para cinco e Branquinho esteve perto de voltar a colocar os portugueses em vantagem mas a bola foi ao poste.





Os Países Baixos, nos últimos segundos, ainda conseguiram marcar o tento da vitória. Portugal está fora do Europeu de andebol depois de ter ficado em sexto lugar na última prova.