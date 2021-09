Pany Varela rejeita que cansaço interfira na fase decisiva

“É uma possibilidade o prolongamento, vencemos dois jogos nesse mesmo tempo, mas, nesta altura da competição, o cansaço pouco ou nada importa. Importa, sim, a vontade e o desejo de vencer. O cansaço é secundário”, afirmou o jogador do Sporting.



Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com a congénere cazaque, Pany Varela reforçou a mesma ideia com a justificação de que a alma os “leva a superar a cada minuto”, em que o apoio nas bancadas tem sido crucial nos momentos mais difíceis.



“A equipa está motivada e satisfeita, mas ainda não estamos onde queremos estar. Estamos felizes pelo que já alcançámos, mas não satisfeitos ainda. Queremos ir por mais e, se Deus quiser, lá chegaremos”, expressou o internacional luso, de 32 anos.



A união do grupo de trabalho “é um dos segredos” para o sucesso, considerou Pany Varela, que lembrou, contudo, que isso não chega, apontando ao “trabalho diário, a qualidade e a competência”, pois a mistura de tudo é que os “leva a atingir o sucesso”.



“Todos serão importantes. Todos estamos a trabalhar para darmos o nosso contributo em prol da equipa”, sublinhou o 63 vezes internacional pela seleção principal lusa, que acrescentou: “A idade pouco importa. O que importa é a qualidade e a competência”.



Com cinco golos apontados em outros tantos encontros, Pany Varela tem-se revelado o ‘matador’ de serviço, algo que desvaloriza, pois só lhe importa o coletivo, tendo analisado ainda a equipa do Cazaquistão, onde joga o seu ex-colega de equipa Taynan.



“Sabemos que a equipa cazaque tem muita qualidade, um guarda-redes que gosta de vir jogar e causa muita dificuldade aos adversários. Estamos a estudá-los, vimos muitos jogos e conhecemos o adversário. Vamos ser Portugal e usar as nossas armas. Fazendo o nosso trabalho bem feito, acredito que vamos levar de vencida esta equipa”, frisou.



A partida das meias-finais entre Portugal e Cazaquistão disputa-se a partir das 20:00 (18:00 em Lisboa) de quinta-feira, na Zalgiris Arena, em Kaunas, um dia depois de Brasil e Argentina se defrontarem no outro encontro, em busca de um lugar na final.