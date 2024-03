Paris2024. Federação de triatlo aponta a medalha individual e diploma na estafeta

“Eu costumo dizer que acordo todos os dias a pensar nisso. Nesta minha função de dirigente, é isso que me move, são esse tipo de resultados. Obviamente que no dia muitas coisas podem acontecer, (...) mas a gente não deve esconder aquilo que é o nosso propósito e aquilo para que trabalhamos”, afirmou o líder da Federação de Triatlo de Portugal (FTP), Sérgio Dias, em declarações à agência Lusa.



Sem esconder as duas metas fixadas pela federação para a próxima participação olímpica, o dirigente afirmou que Portugal pretende lutar por uma medalha individual e, na estafeta mista, garantir o diploma, ou seja, estar entre os oito primeiros classificados.



“Se temos esse propósito, faz todo o sentido que o afirmemos publicamente, sem receio de virmos a ser medidos no final com o ‘então, mas e se’. É um dia de corridas – nuns dias ganhamos, noutro dia o resultado é menos bom –, mas assumimos com frontalidade aquilo que é o nosso propósito”, vincou Sérgio Dias.



A World Triathlon deu como finalizado, em 15 de março, o processo de qualificação na estafeta mista na sequência do cancelamento da prova de Abu Dhabi, devido ao mau tempo, com Portugal a assegurar a qualificação graças ao nono lugar que ocupa no ranking mundial, uma posição cimentada com a prata conquistada na etapa da Taça do Mundo de Napier, na Nova Zelândia, por Ricardo Batista, Melanie Santos, Vasco Vilaça e Maria Tomé.



Apesar de o período de qualificação individual ainda estar em curso, estes serão os quatro atletas a representar a modalidade em Paris2024, confirmou à Lusa o presidente da FTP, cumprindo os critérios de seleção para os Jogos Olímpicos previamente definidos pelo Diretor Técnico Nacional (DTN), José Estrangeiro.



“Pelos resultados obtidos e pelos critérios que o DTN definiu no início da qualificação olímpica, esses quatro atletas conquistam a vaga direta com o pódio conquistado em Napier”, afirmou Sérgio Dias, destacando que se trata de um apuramento por “mérito próprio”.



Na maior representação olímpica de sempre do triatlo português, Vasco Vilaça (terceiro do ranking mundial) e Ricardo Batista (15.º) vão participar na prova individual masculina (30 de julho), e Melanie Santos (57.ª) e Maria Tomé (85.ª) na prova feminina (31 de julho), juntando-se depois os quatro para a estafeta mista (05 de agosto).



O presidente da FTP sustentou que “o grau de confiança” transmitido pelos atletas, o nível de trabalho e o nível de resultados obtidos permitem encarar Paris2024 com confiança.



“No final do dia, não são os dirigentes que competem, não sou eu que vou correr a prova, são os atletas. Mas o grau de confiança que eles transmitem, o nível de trabalho e o nível de resultados que eles têm entregado permite-me, com este grau de confiança, afirmar que confio plenamente no trabalho dos atletas, dos treinadores e dos clubes que os apoiam numa base diária”, concluiu Sérgio Dias.



Os Jogos Olímpicos decorrem entre 26 de julho e 11 de agosto e, neste momento, Portugal tem já 40 atletas apurados em 11 modalidades.



Portugal estreou-se no triatlo olímpico em Atenas2004 com Vanessa Fernandes, que, em Pequim2008 conquistou o melhor resultado luso na modalidade, ao arrebatar a medalha de prata.