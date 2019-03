Pepe assegura que Portugal está preparado para iniciar qualificação com vitória

Lusa Comentários 21 Mar, 2019, 13:45 | Seleção Nacional

"Estamos bem preparados, mas sabemos que amanhã (sexta-feira) vamos ter muitas dificuldades. Respeitamos muito a seleção da Ucrânia e temos a noção que temos de ganhar o jogo, começar bem a nossa caminhada, que espero que seja bastante positiva", afirmou o defesa central do FC Porto, em conferência de imprensa, depois do treino no Estádio da Luz, palco do jogo de sexta-feira.

Pepe, de 36 anos, aprofundou o conhecimento sobre adversário e sublinhou que quer ajudar a seleção das `quinas` a marcar presença na fase final e voltar a erguer o troféu, tal como aconteceu em 2016, em França.

"Temos essa ilusão de estar no Campeonato da Europa e levantar o nosso título. Vi um pouco da seleção ucraniana e já joguei com um dos guarda-redes na Turquia. É uma seleção jovem e só tem três jogadores acima dos 30 anos. Não vais ser um jogo fácil, mas trabalhámos bem para entrarmos amanhã (sexta-feira) com a maior clareza do que fazer e ajudar Portugal", declarou.

O defesa, que regressou a Portugal em janeiro para voltar a representar os `dragões`, elogiou ainda o compatriota estreante Dyego Sousa e abordou também os duelos intensos que teve com o outro estreante em convocatórias, o jovem João Félix, nos últimos jogos entre Benfica e FC Porto.

"Fico muito feliz por ele (Dyego Sousa). Tomou a decisão certa, é um jogador que está completamente integrado na cultura portuguesa e veio para nos ajudar", disse, falando do jogador do Sporting de Braga.

Quanto a João Félix, o central luso também foi muito claro: "Eu defendo o meu clube e ele (João Félix) o dele. Aqui somos colegas, defendemos o nosso país. Não há que criar polémicas e temos de dar o nosso melhor e honrar o nosso país".

A seleção nacional vai disputar o Grupo B de apuramento, que inclui ainda Sérvia, adversário na próxima segunda-feira, igualmente na Luz, Lituânia e Luxemburgo.

Pela primeira vez, a fase final do Campeonato da Europa vai decorrer em 12 cidades de 12 países diferentes, com Londres a receber os jogos das meias-finais e da final.

O Portugal-Ucrânia está agendado para as 19h45 de sexta-feira e vai ser arbitrado pelo francês Clément Turpin.