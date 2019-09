Portugal anuncia convocados para Luxemburgo e Ucrânia em 3 de outubro

Lusa Comentários 23 Set, 2019, 16:18 / atualizado em 23 Set, 2019, 16:50 | Seleção Nacional

De acordo com a nota divulgada no sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), os eleitos de Fernando Santos serão revelados às 12:30, numa conferência de imprensa que vai decorrer na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Portugal defronta o Luxemburgo no dia 11 de outubro, no Estádio de Alvalade, em Lisboa, e desloca-se a Kiev, na Ucrânia, no dia 14, em dois jogos que poderão revelar-se decisivos para o apuramento direto da equipa das `quinas` para o Europeu.

No arranque do apuramento, a formação portuguesa somou dois empates caseiros, com Ucrânia (0-0) e Sérvia (1-1), e este mês venceu nas visitas aos sérvios (4-2) e à Lituânia (5-1).

A seleção lusa, detentora do título europeu, segue no segundo lugar do Grupo B com oito pontos, embora tenha menos um jogo do que a líder Ucrânia, que soma 13, e do que a Sérvia, terceira, com sete.

O Luxemburgo é o quarto colocado, com quatro pontos, enquanto a Lituânia ocupa o quinto e último posto, com um.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto ao Euro2020. Caso falhe a qualificação no grupo, Portugal tem, pelo menos, assegurada a presença no `play-off`, via Liga das Nações.

Após a conferência de imprensa de Fernando Santos, será a vez de o selecionador de sub-21, Rui Jorge, divulgar os convocados para o jogo com a Holanda, da fase de apuramento para o Europeu de 2021, agendado para 11 de outubro.