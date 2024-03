Portugal apura-se para a fase final do Europeu de sub-17

Depois de vencer República da Irlanda (4-1) e Croácia (3-0), Portugal garantiu o apuramento com o pleno de triunfos, com golos de Geovany Quenda (42 e 82 minutos) e João Trovisco (78), com Husser (49 e 90) a fazer os golos alemães em Vila Nova de Famalicão.

A equipa das 'quinas', campeã neste escalão em 2003 e 2016, vai estar pela quinta edição consecutiva no Europeu da categoria e vai ser uma das 16 equipas que vai estar no sorteio de 03 de abril, em Ayia Napa, no Chipre, que recebe o Europeu de sub-17 de 20 de maio a 05 de junho.