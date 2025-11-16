Mundial2026. Portugal - Arménia

Diogo Costa, Nélson Semedo, Rúben Dias, Renato Veiga, João Cancelo, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Gonçalo Ramos e Rafael Leão foram os nomes avançados à RTP por Roberto Martínez.













O avançado Cristiano Ronaldo está fora do onze depois de, no jogo com a República da Irlanda, ter recebido um cartão vermelho que lhe valeu a expulsão.





A FPF está a preparar uma exposição à FIFA para evitar que CR7 seja suspenso por mais do que um jogo.



“A reação da equipa foi muito boa, os treinos cheios de energia”, acrescentou Martínez. “Agora estamos preparados para defrontar a Arménia em Casa”.





O responsável realçou que “hoje o jogo é diferente, jogamos em casa”.



“A força do [Estádio do] Dragão é muito especial”, acrescentou.









Em declarações à RTP esta tarde, o selecionador falou da derrota por 2-0 frente à Irlanda, dizendo que as horas seguintes a esse jogo foram focadas na “auto-crítica” para avaliar “o que fizemos bem e o que fizemos mal”.“Foi um mau desempenho, mas eu gostava de lembrar que quando nos apurámos para o Europeu ganhámos dez jogos e a equipa não estava preparada para um torneio onde precisa de momentos maus, de resiliência”, frisou.