Portugal bate Croácia e afasta-a das meias do Euro sub-19 de futsal

Antecipadamente com o primeiro lugar do Grupo A garantido, os pupilos de José Luís Mendes não facilitaram e com isso 'qualificaram' a Espanha, campeã da Europa nas duas edições já disputadas, e que estava pendente deste resultado.



Sem pressão, os lusos entraram soltos e inauguraram o marcador aos 07 minutos, em contra-ataque finalizado com remate cruzado de Ricardo Marques, sem oposição.



Apesar de só o triunfo garantir, automaticamente, a qualificação aos balcânicos, a verdade é estes pouco perigo criavam, acabando, no entanto, por igualar, num erro defensivo português, com Filip Josipovic a atirar sem oposição.



Foi da mesma zona do primeiro tento que Pedro Marques, aos 18, recolocou a equipa na frente, com um disparo em que a bola passou por entre as pernas de um defesa e do guarda-redes, fazendo o 2-1 que prevalecia ao intervalo.



Uma nova má comunicação da defesa portuguesa resultou em mais um empate, com Stefano Galesic, sem a marcação de Rubén Carrilho, a desviar para o golo (2-2).



Foi de contra-ataque, através de lançamento longo, que Pedro Marques fez, aos 28, o terceiro golo, atirando entre as pernas do guarda-redes, um minuto antes de 'encostar' para hat-trick um trabalho de Pedro Santos, que ganhou uma bola no ataque.



Os croatas reduziram novamente, aos 31, com um desvio de classe de Leon Jedvaj, numa altura em que os lusos já denotavam algum desgaste físico, até porque o treinador poupou Andriy, Bruno Maior e Lúcio Rocha, já com cartão amarelo transitado dos jogos anteriores, e que falhariam a meia-final em caso de serem admoestados hoje.



A quatro minutos do fim os croatas apostaram no guarda-redes avançado, o '5x4' com que empataram 3-3 com a Espanha com três golos nos derradeiros minutos, contudo a defesa portuguesa revelou-se sempre segura e intransponível.



Sexta-feira, às 17:00, horas de Lisboa, Portugal discute com a Eslovénia um lugar na final de domingo, em busca do seu primeiro título europeu no escalão, à terceira edição.











Jogo na Zatika Arena, em Porec, Croácia.



Croácia -- Portugal, 3-4.



Ao intervalo: 1-2



Marcadores:



0-1, Ricardo Marques, 07 minutos.



1-1, Filip Josipovic, 17.



1-2, Pedro Marques, 18.



2-2, Stefano Galesic, 24.



2-3, Pedro Marques, 28.



2-4, Pedro Marques, 29.



3-4, Leon Jedvaj, 31.







Sob arbitragem do suíço Daniel Matkovic e dos ucranianos Denys Kutsyi e Mariia Myslovska, as equipas alinharam:



- Croácia: Filip Pranjic, Loren Radic, Flip Josip Jovic, Bartul Ora e Stefano Galesic.



Jogaram ainda Tin Ujevic, Dominik Fotak, Simun Ivo Barisic, Leon Jedvaj, Josip Horvat, Filip Kamauli, Karlo Vukovic e Martin Gudelj.



Selecionador: Duje Maretic.



- Portugal: Guilherme Cintra, Duarte Correia, Tiago Macedo, Tomás Colaço e Pedro Santos.



Jogaram ainda: Diogo Carrera, Rúben Carrilho, Diogo Silva, Pedro Marques, Ricardo Marques e Afonso Serra.



Selecionador: José Luís Mendes.







Ação disciplinar: Cartão amarelo para Diogo Silva (11 minutos) e Karlo Vukovic.



Assistência: cerca de 1.000 espetadores.