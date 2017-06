Portugal-Chipre: Vitórias e goleadas para o lado luso

Lusa 01 Jun, 2017, 10:25 | Seleção Nacional

Em 10 jogos, Portugal somou nove vitórias, uma delas por 6-0 e outras três por 4-0, e só cedeu um empate, num jogo de 'loucos' (4-4) que decorreu em Guimarães, no arranque da campanha de qualificação para a fase final do Euro2012.



No Estádio D. Afonso Henriques, a seleção nacional deixou-se surpreender pelo Chipre, num jogo em que os forasteiros estiveram a vencer por duas vezes. Portugal conseguiu dar a volta, mas os cipriotas chegaram ao empate nos minutos finais.



Hugo Almeida, Raul Meireles, Danny e Manuel Fernandes fizeram os golos da formação lusa, que passava na altura por uma situação conturbada devido a um castigo que tinha aplicado ao selecionador Carlos Queiroz.



Um ano depois, já com Paulo Bento no comando, Portugal foi a Nicósia vencer por 4-0, com dois golos de Cristiano Ronaldo, e novamente Hugo Almeida e Danny, e mais tarde acabaria por confirmar o acesso ao Europeu.



O primeiro embate entre os dois países aconteceu em 29 de março de 1972, na qualificação para o Mundial de 1974, que se disputou na RFA.



No Estádio da Luz, José Augusto era o selecionador e Portugal goleou por 4-0, com tentos de Humberto Coelho, Nené, Artur Jorge e Jordão.



No mesmo ano, em 10 de maio, Portugal deslocou-se a Nicósia e venceu por 1-0, com um golo de Chico Faria.



Apesar dos dois resultados favoráveis, Portugal falhou a qualificação para o Mundial de 1974.



Em 08 de junho de 1975, no apuramento para o Europeu de 76, na Jugoslávia, Limassol recebeu o jogo entre as duas seleções, com nova vitória lusa, desta vez 'selada' com os golos de Nené e Moinhos.



No jogo de volta, em 03 de dezembro de 1975, Portugal venceu no Bonfim, em Setúbal, por 1-0, com um golo de João Alves.



Portugal voltou a jogar com o Chipre na corrida para o Mundial de 1978, na Argentina: em 05 de dezembro de 76, de novo em Limassol, a seleção então orientada por Juca venceu por 2-1 (Chalana e Nené) e, em Faro, em 16 de novembro de 77, goleou por 4-0, com golos de Seninho, Chalana, Vital e Manuel Fernandes.



Sob o comando de António Oliveira, no apuramento para o Mundial de 2002, na Coreia do Sul e no Japão, Portugal 'deu' 6-0 em Alvalade (com 'bis' de Pauleta, Pedro Barbosa e João Vieira Pinto) e penou, mas ganhou por 3-1, em Larnaca, com golos de Nuno Gomes, Pauleta e Sérgio Conceição.



O 11.º confronto entre Portugal e Chipre, o primeiro a nível particular, está agendado para as 16:00, no Estádio António Coimbra da Mota.