Portugal com Croácia, República Checa e Suécia na Ronda de Elite de sub-19

“Vamos defrontar equipas extremamente competitivas, com modelos de organização de jogo de qualidade e que tiveram, nas fases anteriores, um desempenho elevado. Esperamos uma Ronda de Elite de elevada qualidade, são equipas que têm um histórico interessante no futebol de formação, mas vamos querer ser iguais a nós próprios: competitivos, determinados, com boa qualidade de jogo, para conseguirmos estar no Europeu em Malta”, afirmou o selecionador do escalão, Joaquim Milheiro.



Os jogos deste agrupamento vão ser disputados em solo português, entre 22 e 28 de março de 2023.



“É importante o fator casa para estarmos próximos do nosso público. As pessoas em Portugal, organizando estas competições, têm participado, têm impulsionado a equipa, têm dado uma grande força emocional e é isso que acreditamos que voltará a acontecer”, acrescentou Milheiro, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



O vencedor de cada um dos sete grupos junta-se à anfitriã Malta na fase final do Campeonato da Europa de 2023, que vai ser disputado entre 03 e 16 de julho.



Portugal, que se sagrou campeão europeu em 1961, quando a prova se designava Torneio Internacional de Juniores, 1994 e 1999, sob o formato de sub-18, e 2018, falhou a fase final do Europeu de 2022, depois de três presenças seguidas nas finais.