Portugal começa apuramento para Europeu de sub-17 com vitória tranquila sobre Israel

O triunfo seguro na Camacha foi conseguido com um autogolo de Sirota, aos 29 minutos, e golos de Maria Negrão (38), Vitória Almeida (84) e Alícia Correia (90+4), e deixa a equipa lusa mais próxima de garantir o acesso à ronda de elite.



A formação de Carlos Sacadura controlou a partida desde cedo, embora com algumas dificuldades na criação de oportunidades, a maioria das quais através de lances de bola parada.



Após um aviso de Ana Assucena, aos 13 minutos, após um canto, o golo surgiu aos 29, na sequência de um livre, em que a defesa Sirota acabou por desviar para a própria baliza.



As jogadoras portuguesas ganharam confiança ao chegarem à vantagem, tendo enviado a bola à barra por Maria Miller à passagem do minuto 35, antes de a capitã Maria Negrão apontar o segundo golo, aos 38, numa bela jogada individual construída no lado direito e concluída com um remate de pé esquerdo.



A seleção israelita mexeu ao intervalo para tentar mudar o resultado e colheu frutos aos 56 minutos, chegando ao golo no primeiro remate feito na partida, apontado por Almasri, que aproveitou um erro de Joana Prazeres.



Ao contrário da eficácia adversária, Portugal seguia a desperdiçar ocasiões claras, com destaque para mais uma bola acertada no ferro, desta feita por Ana Assucena, aos 57 minutos.



A avançada Vitória Almeida foi uma das jogadoras lançadas na segunda parte e conseguiu dilatar a vantagem portuguesa aos 84 minutos, efetuando um 'chapéu' à guarda-redes adversária e finalizando perante a baliza vazia.



No quarto e último minuto de compensação, a formação lusa chega ao 4-1 final, num arranque da lateral Alícia Correia pelo lado esquerdo, que fez um remate forte que acertou na barra antes de entrar.



O próximo encontro de Portugal realiza-se na sexta-feira, diante da Letónia, no Estádio da Madeira, pelas 15h00.