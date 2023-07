Portugal conhece calendário da Liga das Nações feminina

A estreia em casa da equipa das quinas na primeira edição da Liga das Nações feminina, com a Noruega, está marcada para o dia 26 de setembro de 2023, no Estádio Municipal de Barcelos, com o segundo encontro em território nacional (na quarta jornada), diante da Áustria, em 31 de outubro, agendado para o Estádio do Varzim, na Póvoa de Varzim.Na última ronda desta fase de apuramento, a seleção lusa - que está a disputar pela primeira vez o Mundial - vai receber a França (5 de dezembro), no Estádio Municipal de Leiria.Na abertura da competição, Portugal visita a França, em 22 de setembro, estando os restantes jogos fora agendados para 27 de outubro, na Áustria, e 1 de dezembro, na Noruega.O primeiro classificado segue para a "final four", o segundo permanece na Liga A, o terceiro vai aos play-offs de promoção/despromoção, a duas mãos, com um segundo classificado da Liga B, enquanto o quarto é relegado à Liga B.A fase decisiva da primeira edição realiza-se entre 21 e 28 de fevereiro de 2024, sendo que os finalistas da Liga A qualificam-se para os Jogos Olímpicos de Paris2004 – se um deles for a França, já qualificada como anfitriã - segue o melhor semifinalista.