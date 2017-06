Portugal cumpre dia de recuperação após confirmar meia-final

Lusa 25 Jun, 2017, 10:13 / atualizado em 25 Jun, 2017, 10:14 | Seleção Nacional

Um dia depois do triunfo sobre a Nova Zelândia (4-0), num jogo em que garantiu igualmente o primeiro lugar do Grupo A, o selecionador Fernando Santos optou por não treinar e vai manter os 23 convocados no hotel em que a comitiva lusa está instalada.



Às 18:00 (16:00 horas de Lisboa), a Alemanha defronta os Camarões e o Chile joga frente à Austrália, nos jogos que vão decidir as equipas apuradas no Grupo B. O segundo classificado ao agrupamento irá encontrar Portugal nas meias-finais, em Kazan, no dia 28 de junho.



Na segunda-feira, a seleção nacional treina em São Petersburgo durante a manhã, ainda em hora a definir, e viaja às 16:30 (14:30) para Kazan.