Portugal de luxo marca nove ao Luxemburgo

Portugal entrou seguro no Estádio Algarve frente ao Luxemburgo, mantendo a posse de bola e com o foco nas redes adversárias. Foi assim que chegou ao golo, Bruno Fernandes fez o chamado "centro de trivela" com a bola a encontrar a oportuna cabeça de Gonçalo Inácio e a acabar dentro da baliza.Pouco depois, outro Gonçalo a finalizar o 2-0, desta vez o Gonçalo Ramos a remate com o pé esquerdo após assistência de Bernardo Silva. Ainda decorria o minuto 17.Ramos voltou a marcar, aos , num lance com nota artística ao rodopiar com èxito e a conseguir rematar com êxito para o 3-0. Nesta jogada, Rafael Leão destacou-se pela velocidade que impòs no lance pela esquerda, aos 33 minutos de jogo. O 4-0 chegou novamente pela cabeça de Gonçalo Inácio ao cair do intervalo.Na segunda parte, mais golos: 5-0, por Diogo Jota, 6-0 por Ricardo Horta e 7-0 outra vez por Diogo Jota.





O oitavo golo, mais do que merecido, Bruno Fernandes também celebrou o golo no 8-0.





João Félix fez o 9-0, num remate fulminante à entrada da área.



Um jogo fácil, sem problemas defensivos e com a serenidade para chegar à área do Luxemburgo e finalizar com sucesso.



Após seis jornadas, seis vitórias. Portugal lidera destacado o Grupo J com 18 pontos e está muito perto de se qualificar para o Europeu da Alemanha em 2024. Seguem-se a Eslováquia, com 13 após vencer 3-0 o Liechtenstein, e 10 do Luxemburgo,





Portugal pode garantir o apuramento em outubro, nos jogos com Eslováquia (dia 13) e na Bósnia-Herzegovina (16).