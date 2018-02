Portugal defronta a China na abertura da Algarve Cup

Mário Aleixo - RTP Comentários 28 Fev, 2018, 08:40 / atualizado em 28 Fev, 2018, 08:40 | Seleção Nacional

Em sete jogos disputados frente às chinesas, Portugal perdeu quatro e empatou três, tendo garantido vantagem sobre o opositor em dois desses empates, através da marcação de grandes penalidades.



O último encontro entre lusas e chinesas teve lugar na Algarve Cup em março de 2015. Após a igualdade a três bolas, construída com golos das portuguesas Filipa Rodrigues, Dolores Silva e Laura Luís, o desempate foi feito nos penáltis, com a formação de Francisco Neto a revelar-se mais eficaz nessa tarefa.



Francisco Neto, selecionador nacional, quer encarar todos os encontros de forma série e competitiva: "Queremos sempre melhorar as classificações dos anos anteriores e sermos sempre superiores ao que fomos anteriormente. É um torneio muito importante, para mim a prova mais importante de preparação do Mundo", assinalou.





Depois da formação orientada por Francisco Neto iniciar a competição diante da China, segue-se a equipa australiana no dia 2 de março, no Estádio Algarve, Loulé/Faro, pelas 15h00. Um encontro frente à Noruega, a 5 de março, às 19h00, também em Loulé/Faro, encerrará a fase de grupos.