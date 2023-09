Portugal derrota a Geórgia no apuramento para o Mundial2024 de futsal



Viseu, 20 set 2023 (Lusa) - A seleção portuguesa de futsal bateu hoje a Geórgia, por 4-2, em jogo da segunda jornada do Grupo E da Ronda de Elite europeia de qualificação para o Mundial2024, e consolidou a liderança do agrupamento.



No Pavilhão Cidade de Viseu, os campeões mundiais em título chegaram ao intervalo já a vencer por 4-0 e seguraram o triunfo na etapa complementar, destacando-se na liderança da ‘poule’ com seis pontos, mais três do que Geórgia e Finlândia.



Na terceira jornada, agendada para 06 de outubro, Portugal visita a Arménia, última do grupo ainda sem pontos somados, depois de hoje ter perdido com os finlandeses por 3-2.