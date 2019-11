Portugal empata e adia apuramento para Ronda de Elite de aceso ao Euro de sub-17

Depois de ter goleado a Albânia por 4-0, Portugal foi incapaz de marcar à Geórgia, mas mantém-se em posição de apuramento, no segundo lugar do agrupamento, com menos dois pontos do que a Ucrânia, que hoje se impôs por 2-0 aos albaneses e garantiu a qualificação para a Ronda de Elite.



Portugal e Geórgia não chegaram a inaugurar o marcador, num jogo em que a seleção portuguesa foi superior, a conseguir mais tempo de jogo no meio campo do adversário e a fazer mais remates à baliza georgiana.



Ao longo da primeira parte, as duas seleções fizeram um jogo mais defensivo, com ambas as equipas mais organizadas, mas, ainda assim pertenceram a Portugal as melhores oportunidades para inaugura o marcador.



O guarda-redes Luka Kharastishvili foi um dos principais obstáculos que a seleção treinada por José Guilherme encontrou e, nas duas vezes em que o guardião foi ultrapassado, a bola esbarrou no poste da baliza da Geórgia.



Na segunda parte, as duas seleções entraram em campo mais velozes e a tentarem chegar mais rapidamente à baliza do adversário, mas sem sucesso.



Na terça-feira, Portugal defronta a Ucrânia, frente à qual só uma vitória permite vencer o grupo, mas as contas do apuramento são mais fáceis, podendo inclusive perder e seguir para a Ronda de Elite, uma vez que têm três pontos de vantagem sobre a Geórgia e um saldo muito mais favorável de golos.