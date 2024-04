Portugal ganha em Malta na corrida para o Europeu feminino de 2025

Um penálti da ‘especialista’ Carole Costa, aos 48 minutos, para o seu golo 22, ao 165.º jogo, e um tento da suplente Ana Capeta, o nono em 36 jogos, escreveram o triunfo do ‘onze’ de Francisco Neto, no qual só se destacou verdadeiramente Lúcia Alves.



O encontro foi, ofensivamente, um ‘monólogo’ luso, mas Portugal, mesmo sempre a atacar, não criou muitas oportunidades flagrantes, sendo que, do outro lado, Inês Pereira foi uma ‘espetadora’, não tendo efetuado qualquer defesa.



Depois do 3-0 caseiro à Bósnia-Herzegovina, a formação lusa manteve, ainda que sem encantar, o trajeto 100% vitorioso rumo aos play-offs do Euro2025 e tudo indica ao regresso à Liga A da Liga das Nações 2025/26, só possível vencendo o grupo.



Em relação ao último jogo, Francisco Neto procedeu a cinco alterações, fazendo entrar Inês Pereira, Ana Seiça, Catarina Amado, Dolores Silva e Diana Silva para os lugares de Patrícia Morais, Diana Gomes, Joana Marchão, Tatiana Pinto e Ana Capeta.



Em ‘3-4-3’, a seleção lusa entrou a dominar, perante uma equipa de Malta com duas mudanças em relação ao ‘onze’ que empatou a zero em Belfast, e Kika ameaçou logo no primeiro minuto, só que, já solta na área, adiantou muito a bola.



Aos três minutos, Dolores perdeu a bola a meio-campo e Maria Farrugia rematou ao lado, em posição perigosa, num início prometedor das anfitriãs, que só voltaram, porém, a aparecer ofensivamente aos 41, numa jogada anulada por Lúcia Alves.



Por seu lado, Portugal instalou-se perto da área das maltesas, sempre bem organizadas e a defender com muitas, e foi acumulando ocasiões de golo, as melhores perdidas por Jéssica Silva (13 minutos), Kika Nazareth (19), Diana Silva (23) e Lúcia Alves (26).



A segunda parte começou, praticamente, com o golo de Portugal, aos 48 minutos, num penálti convertido por Carole Costa, depois de uma mão de Said, após centro da esquerda de Lúcia Alves, que, instantes antes, vira Xuereb ‘roubar-lhe’ um canto direto.



Pouco depois, aos 55 minutos, Lúcia Alves, sempre ela, centrou da esquerda para o segundo poste, onde apareceu Catarina Amado a falhar o desvio, numa jogada em que a guarda-redes Xuereb se lesionou, acabando por ser substituída, aos 66.



Francisco Neto mexeu na equipa pela primeira vez aos 72 minutos, com as entradas de Tatiana Pinto e Ana Capeta, que, aos 78, estiveram na origem e na conclusão do segundo golo luso, com Jéssica Silva como intermediária, a receber o passe da média do Brighton e a oferecer o golo à avançada ‘leonina’.



Com a vitória segura, Portugal não melhorou na parte final, que incluiu 12 minutos de descontos, mas podia ter chegado ao terceiro golo, sempre com Lúcia Alves em evidência, primeiro num remate de longe, aos 90+2, a ‘beijar’ o poste direito, e depois num centro para Carolina Mendes falhar, aos 90+5.