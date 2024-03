Portugal goleia Sérvia e fica a um empate do apuramento para Euro2024 de sub-19

Em encontro de total domínio luso, os golos da seleção das 'quinas' foram apontados por Vivaldo Semedo, principal destaque ao 'bisar' (26 e 59 minutos), Rodrigo Ribeiro (45+1) e Manuel Mendonça (70).



A Sérvia ainda reduziu nos instantes finais (90+3), por Aleksandar Stankovic.



Com este resultado, o conjunto de José Lima soma seis pontos, os mesmos que a Dinamarca, que hoje derrotou a Grécia (2-1), mas a margem de quatro golos permite à formação portuguesa liderar o grupo 4, antes da derradeira partida, marcada para terça-feira, às 15:00, no Estádio Cidade de Coimbra.



O início mais equilibrado e disputado a meio-campo foi desbloqueado pelo golo inaugural, que surgiu aos 26 minutos, após um excelente passe a 'rasgar' de Rodrigo Ribeiro, deixando Vivaldo Semedo para rematar ao poste mais próximo, num lance em que o guardião sérvio não ficou isento de responsabilidades.



A vantagem no marcador deu à formação portuguesa um maior conforto, materializado em cima do intervalo (45+1), com Ivan Lima a ganhar o corredor direito e a tirar um cruzamento perfeito, oferecendo o 2-0 a Rodrigo Ribeiro, que surgiu isolado ao segundo poste.



O terceiro tento surgiu novamente por Vivaldo Semedo, com o ponta de lança, que alinha atualmente no Volendam, dos Países Baixos, a aproveitar uma perda de bola adversária em zona comprometedora para desferir um colocado remate de primeira.



Num resultado que ainda poderia ter sido mais avolumado, Manuel Mendonça, aos 70, recebeu e rematou de forma eficaz, para fechar a contagem de Portugal, com nota de destaque para o excelente passe do bracarense João Vasconcelos.



Os sérvios ainda conseguiram o 'golo de honra', por intermédio de Aleksandar Stankovic (90+3), que contou com um desvio caprichoso de Ussamane Djaló, traindo o guarda-redes Diogo Fernandes e fazendo o 4-1 final.







Jogo no Estádio Municipal de Aveiro.



Portugal - Sérvia, 4-1.



Ao intervalo: 2-0.



Marcadores:



1-0, Vivaldo Semedo, 26 minutos.



2-0, Rodrigo Ribeiro, 45+1.



3-0, Vivaldo Semedo, 59.



4-0, Manuel Mendonça, 70.



4-1, Aleksandar Stankovic, 90+3.



Equipas:



- Portugal: Diogo Fernandes, Chissumba (Tomás Marques, 79), Luís Gomes, Miguel Monteiro, João Conceição, Manuel Mendonça (Ussamane Djaló, 83), Dário Essugo (Rafael Luís, 83), João Vasconcelos, Ivan Lima, Vivaldo Semedo (Fábio Jaló, 79) e Rodrigo Ribeiro (João Rego, 79).



(Suplentes: Francisco Silva, Tomás Marques, João Muniz, Rafael Luís, Gustavo Varela, Fábio Jaló, Diogo Monteiro, Ussamane Djaló e João Rego).



Selecionador: José Lima.



- Sérvia: Lijeskic, Dekic (Petrovic, 75), Vukicevic, Serrafimovic, Mladenovic (Sremcevic, 46), Aleksandar Stankovic, Lukovic (Mircetic, 67), Sjilivic (Milan Majstorovic, 75), Bukinac, Vasiljevic (Aleksic, 46) e Simic.



(Suplentes: Velickovic, Mirosavic, Milan Majstorovic, Petrovic, Andrej, Aleksic, Sremcevic e Mircetic).



Treinador: Radovan Krivokapic.



Árbitro: David Dickinson (Escócia).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Lukovic (37), Vasiljevic (40), Vukicevic (54), Luís Gomes (65) e Lijeskic (86). Cartão vermelho direto para Milan Majstorovic (86)