Portugal inicia preparação do jogo com a Suécia

O lateral esquerdo, de 30 anos, foi um dos 32 jogadores chamados pelo selecionador nacional, mas lesionou-se no fim de semana ao serviço do Bayern Munique e, de acordo com os germânicos, nem se vai juntar aos trabalhos da equipa das quinas.Isto significa que Portugal vai iniciar a preparação com o máximo de 31 jogadores, com o primeiro treino a estar agendado para as 18h00 na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.Antes, às 17h15, também na Cidade do Futebol, um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.A seleção nacional recebe a Suécia, que falhou o apuramento, na quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, e cinco dias depois, em 26 de março, vai a Liubliana jogar com os eslovenos, que vão estar no Euro2024.Portugal terá ainda outros três encontros de preparação antes da participação no Campeonato da Europa deste ano, todos em solo luso, com Finlândia, no Estádio José Alvalade, Croácia, no Estádio Nacional, e República da Irlanda, em Aveiro, em 4, 08 e 11 de junho, respetivamente.A equipa das quinas está integrada no Grupo F do Euro2024, em que vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão), que será conhecido este mês.A estreia no Europeu está marcada para 18 de junho, com os checos, em Leipzig, seguindo-se os duelos com os turcos, em 22 de junho, em Dortmund, e com o adversário a sair do play-off, em 26 de junho, em Gelsenkirchen.O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.