Portugal já ganhou e empatou na Bósnia

Na primeira deslocação de sempre a Zenica, a pequena cidade localizada 70 quilómetros a norte de Sarajevo e que serve de casa da seleção local, a equipa das quinas venceu por 1-0, em 2009, no caminho para o Mundial2010, e, dois anos depois, no apuramento para o Euro2012, empatou a zero.No historial entre os dois países, os números são bem diferentes quando Portugal joga em casa e, mais recentemente, nesta qualificação para o Euro2024, agora já assegurada pelo lado luso, a seleção nacional venceu por 3-0, com um "bis" de Bruno Fernandes e um golo de Bernardo Silva no Estádio da Luz, em Lisboa.Ao todo, em cinco confrontos, a equipa lusa venceu quatro e cedeu apenas um empate, com um registo de 11 golos e apenas dois sofridos.As duas deslocações da seleção portuguesa à Bósnia foram sempre algo problemáticas, não só dentro do relvado, mas também fora, com o jogo de novembro de 2009 a ficar marcado pelo "cerco" dos adeptos locais ao hotel em que a comitiva lusa estava instalada.No "play-off" de acesso ao Mundial2010, a equipa de Carlos Queiroz venceu a primeira mão na Luz, por 1-0, com um golo de Bruno Alves, e confirmou o apuramento em Zenica, um ambiente bem difícil, com novo golo solitário de Raul Meireles.O destino voltou a juntar as duas seleções dois anos depois, outra vez num "play-off", agora para alcançar a fase final do Euro2012, mas desta vez Portugal, agora com Paulo Bento como selecionador, ficou a zero no "velhinho" Estádio Bilino Polje, numa partida marcada pelo péssimo estado do relvado.Na segunda mão, outra vez na Luz, a seleção lusa voltou a "carimbar" o apuramento, mas desta vez com um resultado expressivo de 6-2, com Cristiano Ronaldo e Hélder Postiga a assinarem ambos dois golos.Antiga república da extinta Jugoslávia e que passou a competir nas provas da UEFA a partir de 1996, a Bósnia foi duas vezes impedida por Portugal de viver a sua primeira fase final de uma grande competição, mas tal acabaria por acontecer com a presença no Mundial2014, no Brasil.O Bósnia-Portugal, da oitava jornada do Grupo J de apuramento o Euro2024, está agendado para as 19h45 em Lisboa e terá arbitragem do turco Halil Umut Meler.