Portugal já prepara jogo com os Estados Unidos

No Mangere Centre Park, as titulares do embate com as vietnamitas, batidas com tentos de Telma Encarnação (sete minutos) e Kika Nazareth (21), ficaram-se pelo ginásio.Além das integrantes do "onze", também falhou o relvado a média Fátima Pinto, que, depois de sofrer um traumatismo no joelho direito no jogo inaugural, com as neerlandesas (0-1), fez tratamento e trabalho individualizado no ginásio.Por seu lado, as outras 13 jogadores, incluindo Alícia Correia e Maria Alagoa, que treinaram com a equipa, mas não integraram as 23 eleitas, estiveram no relvado, cumprindo trabalho físico e exercícios com bola nos 15 minutos abertos à comunicação social.A seleção portuguesa volta ao trabalho no sábado, com uma sessão prevista para as 23h30 em Lisboa, de novo no Mangere Centre Park.Depois do triunfo com o Vietname, Portugal entra para a terceira e última jornada da fase de grupos dependente apenas de si próprio para chegar aos oitavos de final, ainda que tal dependa de vencer os Estados Unidos, terça-feira, em Auckland.No Eden Park, a partir das 8h00 em Lisboa, as comandadas de Francisco Neto podem também conseguir o apuramento empatando, mas, para isso, era necessário que o já eliminado Vietname vencesse os Países Baixos, à mesma hora em Dunedin.Os Estados Unidos venceram quatro das oito edições do Mundial feminino, incluindo as duas últimas (2015 e 2019), sendo que não perdeu – nos 90 minutos ou no prolongamento – nenhum dos 19 últimos jogos em fases finais da prova (15 vitórias e quatro empates).A última derrota em Mundiais das próximas adversárias portuguesas data de 6 de julho de 2011, dia em que perderam com a Suécia por 2-1, na terceira jornada da fase de grupos do Mundial2011.Após duas jornadas, as norte-americanas lideram o Grupo E, com quatro pontos (4-1 em golos), os mesmos das neerlandesas, segundas (2-1), enquanto Portugal é terceiro, com três (2-1), e o Vietname quarto, a zero (0-5).