Portugal joga em Leiria para o Europeu2025 feminino

O conjunto das quinas é anfitrião da Bósnia-Herzegovina na primeira jornada, em 5 de abril, a partir das 20h45, da Irlanda do Norte na terceira, em 31 de maio, também às 20h45, e de Malta na sexta e última, em 16 de julho, com início às 18h00.



Quanto aos jogos fora, Portugal jogam em Malta em 9 de abril, na Irlanda do Norte em 4 de junho e na Bósnia-Herzegovina em 12 de julho.



Portugal, 21.º do ranking mundial, foi sorteado no Grupo B3 de apuramento para o Europeu de 2025, juntamente com a 46.ª seleção da hierarquia mundial (Irlanda do Norte), a 64.ª (Bósnia-Herzegovina) e a 86.ª (Malta).



A seleção das ‘quinas’ só precisa de ficar num dos três primeiros lugares para seguir para os play-offs, mas só a vitória no agrupamento lhe permite voltar à Liga A, da qual caiu ao ser quarta do Grupo A2 da Liga das Nações 2023/24.