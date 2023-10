Portugal no Pote 1 do Euro 2024

Depois de ter celebrado a qualificação, matematicamente conquistada depois da vitória contra a Eslováquia (3-2) na passada sexta-feira, a equipa das quinas pode agora celebrar, a dois jogos do fim desta fase de apuramento, um lugar favorável para o sorteio.





Fora a Alemanha, automaticamente colocada com o estatuto de anfitriã, a seleção portuguesa foi a primeira a assegurar presença no lote de cabeças de série do próximo Campeonato da Europa.





A divisão das 24 equipas apuradas pelos quatro potes do sorteio foi feita em função do desempenho na fase de qualificação para a prova em si.





Já são conhecidas nove das seleções que estarão em solo alemão no próximo verão. Com a vitória (3-1) sobre a seleção italiana, a Inglaterra tornou-se na mais recente entrada no lote que inclui Alemanha, Portugal, Espanha, Escócia, França, Turquia, Bélgica e Áustria.





Mais 12 equipas procuram garantir o apuramento em novembro, na ronda final de jogos de qualificação, para que no mês seguinte seja feito o sorteio.





Nessa data ainda não serão conhecidos os vencedores dos play-offs, de forma que essas três últimas vagas serão colocadas no Pote 4.





O sorteio da fase de grupos do Campeonato da Europa está marcado para o dia 2 de dezembro, sábado, às 17h00.