Portugal no pote 2 do sorteio de qualificação para Mundial2023 de futebol feminino

Numa fase de apuramento que terá um recorde de 51 seleções, divididas em nove grupos, com seis ‘poules’ de seis equipas e três de cinco, a equipa treinada por Francisco Neto, atual 17.ª colocada na hierarquia da UEFA, irá ser sorteada no pote 2.



No mesmo pote de Portugal, estão as seleções da Bélgica, Suíça, Áustria, Islândia, Escócia, Rússia, Finlândia e País de Gales, sendo que as equipas mais fortes, como Holanda, Alemanha, Inglaterra, França, Suécia, Espanha, Noruega, Itália e Dinamarca, estão no primeiro.



Os vencedores de cada grupo apuram-se de forma direta para fase final e os segundos colocados vão disputar um ‘play-off’, entre 03 e 11 de outubro de 2022.



Os encontros da fase de grupos serão disputados entre setembro de 2021 e setembro de 2022.



Na passada semana, Portugal ficou pelo caminho na qualificação para o Europeu de 2022, depois da prestação no ‘play-off’ de acesso à fase final, diante da Rússia. A equipa das ‘quinas’ perdeu por 1-0 em Lisboa e empatou 0-0 em Moscovo.