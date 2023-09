Portugal perde em França na estreia na Liga das Nações feminina

No Stade du Hainaut, na cidade de Valenciennes, Grace Geyoro, aos 27 minutos, e Selma Bacha, aos 89, apontaram os golos que deram a vitória às anfitriãs. No outro desafio da ‘poule’, Noruega e Áustria empataram a um golo, em Oslo.



Depois da primeira participação num Campeonato do Mundo, na Austrália e na Nova Zelândia, onde Portugal foi afastado na fase de grupos, a formação das ‘quinas’ voltou hoje a exibir-se na nova competição, com a primeira chance de golo a pertencer às gaulesas.



A médio Jean-François, bem enquadrada, teve espaço para armar o remate à entrada da grande área, mas Patrícia Morais esticou-se para evitar o golo.



Se a França conseguiu, nos primeiros instantes, criar sobressaltos junto da baliza, Portugal revelava mais dificuldades para ter bola e conseguir construir o seu jogo, limitando-se a ver jogar as adversárias.



Sem surpresas, deu-se nova oportunidade para as anfitriãs, agora com a bola a bater com estrondo no travessão. Do ‘meio da rua’, Ève Périsst disparou e só a barra impediu o 1-0, ainda que Patrícia Morais tenha desviado ligeiramente.



O melhor que as lusas conseguiram foi atirar por cima da barra, aos 24 minutos, através de Kika Nazareth, depois de rodar bem sobre uma adversária já no interior da grande área.



À terceira tentativa foi de vez e as gaulesas, de forma justa, colocaram-se em vantagem, aos 27 minutos. Grace Geyoro deu a melhor sequência a uma combinação com Le Sommer, ficando na ‘cara’ de Patrícia Morais, que, logo de seguida, ‘voou’ para impedir novo tento das anfitriãs.



O segundo tempo teve menos oportunidades claras de golo, com as lusas a conseguirem repor algum equilíbrio e ameaçar a baliza adversária, ainda que tenha sido, uma vez mais, a França a estar perto de dilatar a vantagem.



Le Sommer, umas das melhores no lado anfitrião, surgiu em ótima posição para bater Patrícia Morais, que negou o golo de cabeça à avançada.



As substituições efetuadas por Francisco Neto - Capeta, Fátima Pinto e Andreia Jacinto - acabaram por não surtir efeito em campo e era a França quem estava mais sempre perto de marcar. Só as defesas de Patrícia Morais, a última a impedir que um remate de Geyoro entrasse na baliza, não deixaram que o resultado terminasse com números goleadores.



Na reta final, aconteceu a melhor chance para as lusas, graças a um erro de Renard, que entregou a bola de ‘bandeja’ a Capeta, a quem faltou discernimento para, só com a guarda-redes pela frente, atirar à malha lateral.



O jogo não terminaria sem que as gaulesas aumentassem a diferença no marcador, face a um belo remate de longa distância, da autoria de Bacha (89).



Na terça-feira, a equipa das ‘quinas’ recebe a Noruega, no Estádio Cidade de Barcelos, em jogo da segunda jornada da ‘poule’ 2 da Liga A.