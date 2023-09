Portugal prepara embate com a França já sem Joana Martins

Na primeira de suas sessões de treino do dia, Francisco Neto contou com 24 jogadoras, entre as quais as Sierra Cota-Yard, Bruna Lourenço, Andreia Faria, Ana Dias e Nádia Gomes, todas “caras novas” face ao grupo que esteve no último Mundial, realizado na Austrália e Nova Zelândia.



O grupo esteve todo à disposição do selecionador nacional, com exceção de Diana Gomes, que, depois de uma primeira fase de corrida ligeira no relvado, treinou à parte com a preparadora física da equipa técnica nacional.



Na primeira parte do treino, as jogadoras fizeram alguns exercícios de circulação de bola e, depois, Francisco Neto dividiu o grupo para um jogo em campo reduzido, sempre com indicações para pressão alta e acerto no passe.



Portugal está inserido no Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações e na sexta-feira defronta a França, no Stade du Hainaut, na cidade de Valenciennes. Quatro dias depois, a equipa das ‘quinas’ recebe a Noruega, no Estádio Cidade de Barcelos.



Estes são os primeiros encontros da seleção nacional após a primeira participação num Campeonato do Mundo, na Austrália e na Nova Zelândia, onde Portugal foi afastado na fase de grupos.



A formação das ‘quinas’ entrou com um desaire por 1-0 face aos Países Baixos, depois venceu o Vietname por 2-0 e, a fechar, empatou a zero com os Estados Unidos, num jogo em que, sobre o final, Ana Capeta atirou uma bola ao ‘ferro’ - o triunfo valeria a Portugal um lugar nos oitavos de final.