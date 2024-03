Portugal prepara estratégia para o jogo com a Suécia

Na segunda-feira, no arranque dos trabalhos na Cidade do Futebol, em Oeiras, Guerreiro e Trincão já tinham falhado o treino, por causa de problemas físicos, e, no final do dia, acabaram mesmo dispensados pelo selecionador Roberto Martínez, após terem sido dados como inaptos para toda a janela de março, que inclui igualmente um particular com a Eslovénia.Portugal tem novo treino agendado para as 17h00, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Pelas 19h00, um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa, igualmente na Cidade do Futebol.





Roberto Martínez ainda não conta com a equipa completa, uma vez que oito jogadores só se juntam à comitiva após o primeiro jogo.