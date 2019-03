Foto: EPA

Fernando Santos aguarda para decidir o onze contra a Sérvia. O selecionador garante que as dores do empate com a Ucrânia já passaram e que a Sérvia é uma seleção "muito forte".





O grupo B, composto por cinco equipas, é para já liderado pelo Luxemburgo. Os dois primeiros classificados têm acesso direto à fase final do Euro2020.



A partida desta segunda-feira Portugal-Sérvia está agendada para as 19:45 e será dirigida pelo polaco Szymon Marciniak.