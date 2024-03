Portugal procura segundo título europeu de râguebi

Portugal foi o único país, para além da Roménia e da própria Geórgia, a inscrever o seu nome na lista de vencedores, mas só o conseguiu uma única vez desde a reformulação das competições europeias de seleções, em 2000, contra cinco títulos dos romenos e 15 do adversário de domingo, que domina largamente a competição.Nesse primeiro ano no novo formato, os "lobos" alcançaram a final, que se disputou em Badajoz, Espanha, onde perderam com a Geórgia por 38-11 em pleno percurso rumo ao Mundial de França2023, onde as duas seleções se voltariam a encontrar no Grupo C.Então, em Toulouse, os portugueses impuseram um empate 18-18 aos "lelos", num encontro onde foram traídos pelo baixo rendimento na primeira parte (perdiam por 13-5 ao intervalo), mas que só não venceram porque erraram uma penalidade na bola de jogo.O empate em pleno Mundial e, posteriormente, a histórica primeira vitória da seleção portuguesa na competição, frente às Fiji (24-23) permitiram mesmo a Portugal ultrapassar a Geórgia no ranking mundial, ascendendo ao 13.º lugar.Os "lobos" viriam, no entanto, a perder a sua melhor classificação de sempre após o "tropeção" na Bélgica, já este ano, onde perderam por 10-6 na primeira jornada do REC24.