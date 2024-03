Portugal recebe Bósnia a abrir o Europeu feminino de 2025

A fase de grupos realiza-se em três jornadas duplas e, na primeira, Portugal cumpre o segundo embate em Malta, em 9 de abril.Na segunda janela de apuramento, a formação das quinas defronta por duas vezes a Irlanda do Norte, em casa em 31 de maio e fora em 4 de junho.Em julho, Portugal fecha a participação no Grupo B3 com a deslocação à Bósnia-Herzegovina, no dia 12, e a receção a Malta, quatro dias depois.Portugal, 21.º do ranking mundial, foi sorteado no Grupo B3 de apuramento para o Europeu de 2025, juntamente com a 46.ª seleção da hierarquia mundial (Irlanda do Norte), a 64.ª (Bósnia-Herzegovina) e a 86.ª (Malta).