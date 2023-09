Portugal recebe Luxemburgo

Após cinco triunfos na primeira cinco jornadas, algo inédito no futebol nacional, a seleção lusa recebe o segundo classificado do Grupo J e tem tudo para fugir ainda mais na liderança, perante um adversário que historicamente é bem ‘simpático’ para a equipa das ‘quinas’.



Em 20 duelos, Portugal apenas cedeu um empate e uma derrota e, a atuar em casa, leva nove vitórias em nove jogos, com um registo esmagador de 34 golos marcados e nenhum sofrido.



O último embate foi já nesta fase de qualificação, em março, com Portugal a golear no Luxemburgo, por 6-0, com um ‘bis’ de Cristiano Ronaldo.



Castigado, com cinco golos em cinco jogos, Ronaldo é baixa certa na seleção portuguesa, com Gonçalo Ramos confirmado como seu substituto no ‘onze’ inicial frente ao Luxemburgo pelo selecionador Roberto Martínez, logo após o jogo na Eslováquia (1-0).



Depois do triunfo em Bratislava, a seleção de Martínez chega ao jogo no Estádio Algarve com 15 pontos, cinco acima dos próprios eslovacos e do Luxemburgo, que partilham o segundo posto, num grupo em que Bósnia-Herzegovina e Islândia parecem cada vez mais longe da luta pelo apuramento.



Um triunfo sobre o Luxemburgo abre logo um intervalo de oito pontos para o terceiro posto, que já não dá direito a apuramento, deixando Portugal com possibilidade de festejar a qualificação em 13 de outubro na receção à Eslováquia, no Estádio do Dragão, no Porto, ou então em 16, na Bósnia-Herzegovina.



O Portugal-Luxemburgo está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do inglês John Brooks.