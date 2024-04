Portugal repete a dose frente à Eslovénia na preparação para o Mundial de futsal

Em novo encontro particular realizado em poucos dias entre as duas seleções, Portugal repetiu o resultado frente à Eslovénia, desta feita com um 'bis' de Lúcio Rocha e golos de Tiago Sousa e Fábio Cecílio.



Antes da partida, o fixo André Coelho foi distinguido pela Federação Portuguesa de Futsal (FPF) por ter atingido as 100 internacionalizações AA de futsal em jogo de preparação para o Mundial2024 frente ao Japão (4-1), realizado em fevereiro último em Matosinhos.



A Eslovénia entrou a pressionar alto desde cedo, obrigando Portugal a forte dinâmica coletiva, tendo a formação portuguesa apenas criado real perigo aos cinco minutos, com o pivô Neves a atirar à base do poste, após remate em rotação na grande área eslovena.



O público que encheu praticamente o pavilhão Multiusos de Odivelas foi puxando pela formação das quinas e o jovem ala Lúcio Rocha retribuiu o apoio, inaugurando o marcador para Portugal a três minutos do intervalo, através de um remate cruzado.



Na segunda parte, Tiago Sousa, aos 26 minutos, ampliou para 2-0, através de uma boa combinação com Fábio Cecílio, que, dois minutos depois, fez o 3-0, na sequência de um remate surpresa, que enganou o guarda-redes esloveno.



A terminar, Lúcio Rocha, em mais um lance individual, fechou a contagem em 4-0, com um remate forte cruzado.