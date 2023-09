Portugal tem cinco novidades, Gonçalo a titular, veja o "onze inicial"

Na baliza volta a estar Diogo Costa, depois, Nélson Semedo, Gonçalo Inácio, Danilo Pereira, Diogo Dalot, Rúben Dias, Bernardo Silva, Bruno Fernandes.Na frente vão alinhar Gonçalo Ramos, Diogo Jota e Rafael Leão.





Após cinco jornadas, Portugal lidera o Grupo J com 15 pontos, cinco pontos mais que Eslováquia e Luxemburgo, que partilham o segundo lugar, e nove que a Bósnia-Herzegovina, quarta. A Islândia é quinta posicionada, com três, enquanto o Liechtenstein continua em último a zero.



O Portugal-Luxemburgo está agendado para as 19:45 e terá arbitragem de John Brooks.



Antes do apito inicial do árbitro inglês, será efetuado um minuto de silêncio em memória das vitimas do sismo que atingiu Marrocos na sexta-feira.