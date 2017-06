Lusa 24 Jun, 2017, 11:23 / atualizado em 24 Jun, 2017, 11:23 | Seleção Nacional

Em São Petersburgo, no Estádio Krestovsky, Portugal vai entrar em campo com o estatuto de 'super favorito' e com a certeza de que o triunfo dará automaticamente acesso à próxima fase do torneio dos campeões e, provavelmente, o primeiro lugar do agrupamento.



Mesmo que, à mesma hora, o México vença a Rússia no outro jogo do grupo, os campeões europeus conseguem assegurar a liderança do grupo se tiverem melhor 'goal average' ou mais golos marcados que os mexicanos.



O maior problema do selecionador Fernando Santos aparece no lado esquerdo da defesa, em que já sabe que não vai poder contar com Raphael Guerreiro, que saiu lesionado do jogo com a Rússia (1-0), enquanto Eliseu está com uma síndroma gripal e não treinou na sexta-feira.



O técnico de 62 anos deverá aproveitar para efetuar algumas alterações e sobretudo refrescar a equipa, já que o encontro com os neozelandeses será o terceiro em apenas sete dias.



Rui Patrício, Cédric Soares, Pepe, William Carvalho, André Gomes e Cristiano Ronaldo foram utilizados a tempo inteiro nos primeiros dois jogos e poderão ser poupados por Fernando Santos.



João Moutinho, que não foi opção em Moscovo, prepara-se para somar o seu 100.º jogo pela seleção nacional, enquanto Nani, que também não defrontou a Rússia, pode igualar Fernando Couto no terceiro lugar da lista dos mais internacionais, com 110.



Portugal vai iniciar a terceira e última jornada do grupo com quatro pontos, os mesmo que o México, enquanto Confederações: Portugal tenta confirmar 'meias' perante a Nova Zelândia



