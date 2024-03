Portugal vence Croácia e fica mais perto do apuramento para o Euro de sub-17

Numa partida que foi quase sempre dominada pelos jovens portugueses, Gabriel Silva e Geovany Quenda alicerçaram o triunfo ainda na primeira parte, marcando aos 18 e 32 minutos, respetivamente, tendo Rodrigo Mora, já na segunda metade, fechado o resultado, com o terceiro golo, aos 62.



A seleção nacional lidera a 'poule', com seis pontos, mais dois do que a Alemanha, segunda classificada, sendo que as duas equipas vão defrontar-se na terça-feira, na última jornada, para decidir o primeiro lugar do grupo, que vale o apuramento direto, num jogo em que o empate já chega para as ambições de Portugal.



Por isso mesmo, o duelo de hoje com os croatas era fundamental para as contas da equipa das 'quinas', que manteve o embalo trazido da goleada (4-1) aplicada à Irlanda, na quinta-feira, na primeira jornada, para cedo assumir o controlo das operações e criar as primeiras situações do golo.



Nesta toada, o tento inaugural, aos 18 minutos, até pecou por tardio, mas vincou a superioridade demonstrada pela equipa orientada por João Santos, numa rápida transição que Gabriel Silva, desmarcado por João Simões, finalizou com o 'chapéu' sobre o guarda-redes contrário.



Portugal manteve o ritmo e pouco depois da meia-hora alicerçou o triunfo, com o 2-0 a ser apontado num belo remate de Geovany Quenda, já na área, após assistência primorosa de Gabriel Silva.



Portugal ainda acentuou o domínio na segunda parte, mas apesar de criar ainda mais oportunidades, a eficácia acabou por não ser a melhor, com exceção aos 62 minutos, em que Rodrigo Mora, numa jogada de insistência conseguiu um remate final sem hipótese para o guardião da Croácia, que valeu o 3-0.



Jogo no Estádio Municipal de Vizela, em Vizela.



Portugal – Croácia, 3-0.



Ao intervalo: 2-0.



Marcadores:



1-0, Gabriel Silva, 18 minutos.



2-0, Geovany Quenda, 32.



3-0, Rodrigo Mora, 62.



Equipas:



- Portugal: Diogo Ferreira, Duarte Soares, Rui Silva, Rafael Mota, Martim Cunha, David Daiber, Rodrigo Mora (Afonso Meireles, 64), João Simões (João Trovisco, 64), Cardoso Varela (Afonso Vieira, 73), Geovany Quenda (Tiago Ferreira, 73) e Gabriel Silva ( Francisco Silva, 51).



(Suplentes: Miguel Gouveia, João Trovisco, Afonso Sousa, Denilson Santos, Tiago Ferreira, Afonso Meireles, Francisco Silva e Afonso Vieira).



Treinador: João Santos.



- Croácia: Antonio Rajic, Noa Godec, Duje Milisic (Luka Vrzic, 46), Marko Zebic, Ljubo Pujlic, Roko Vojvodic, Bruno Durdov (Patrice Covic, 70), Tomas Bakovic (Andelo Sutalo, 70), Mislav Cutuk (Ivan Baric, 81), Karlo Pajsar e Dukan Ahmeti (Patrik Maric, 60)



(Suplentes: Adrian Hrvojevic, Patrice Covic, Kristian Mandic, Luka Vrzic, Lovor Kitin, Andelo Sutalo, Ivan Baric e Patrik Maric).



Treinador: Marijan Budimir.



Árbitro: Kamal Umudlu (Azerbeijão).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Karlo Pajsar, Afonso Meireles (65) e Roko Vojvodic (78).



Assistência: cerca de 500 espetadores.