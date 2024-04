Portugal vence e fica perto do apuramento para o Europeu sub-18 de voleibol

Portugal, que na sexta-feira venceu também 3-0 a Noruega, derrotou a Bélgica (quinta do ranking europeu da categoria) pelos parciais de 25-19, 25-23 e 25-21, e lidera invicto o grupo, ficando mais perto de garantir um dos dois lugares de qualificação.



O oposto Rafael Pinto, com 18 pontos, e o zona 4 Francisco Pinho, com 12, foram os melhores pontuadores do jogo, enquanto Viktor Spentinckx, com 10, foi o mais concretizador da seleção belga, que, na primeira jornada, venceu 3-0 a Croácia.



A seleção portuguesa, que lidera invicta o Grupo D, com seis pontos, encerra a segunda ronda de qualificação no domingo frente à anfitriã Croácia, que hoje conquistou os primeiros três pontos, ao vencer 3-0 a Noruega, pelos parciais de 25-13, 25-13 e 25-21.



O outro encontro de domingo opõe a Bélgica, seleção que ainda tem hipóteses de garantir um dos dois lugares de acesso à fase final, juntamente com Portugal e Croácia, e a Noruega, já afastada.



O Europeu decorre de 10 a 21 de julho, nas cidades búlgaras de Sófia e Plovdiv, com 16 seleções: a do país organizador (Bulgária), as vencedoras dos cinco grupos da primeira ronda e as primeira e segunda classificadas dos cinco grupos da segunda.