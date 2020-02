Portugal vence França na preparação para a Ronda de Elite do Europeu de sub-19

A formação comandada por Rui Bento viu-se em desvantagem desde os 18 minutos, por 'culpa' de um golo de Albert Lottin, mas acabou por operar a reviravolta no segundo tempo e construir o triunfo em apenas três minutos.



Faman Quizera empatou a partida aos 57 minutos, de grande penalidade, antes de Pedro Brazão dar a volta ao marcador, aos 59, e David Costa consumar a vitória lusa, aos 60.



Portugal alinhou de início com Francisco Meixedo, Fábio Baptista, Tiago Matos, Levi Faustino, Nilton Varela, Henrique Jocu, Famana Quizera, Sidnei Tavares, David Costa, Tiago Tomás e Samuel Pedro.



A seleção nacional, campeã europeia em 2018 e finalista em 2019, prepara a participação no grupo 6 da Ronda de Elite de qualificação para o Europeu deste ano, no qual vai defrontar Turquia, Eslováquia e a anfitriã Croácia.



Os vencedores dos sete grupos da Ronda de Elite vão juntar-se à anfitriã Irlanda do Norte na fase final do Europeu, a disputar entre 19 de julho e 01 de agosto. Esta competição vai servir de qualificação para o Campeonato do Mundo de sub-20 de 2021, a disputar na Indonésia.