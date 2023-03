Portugal vence Suécia na qualificação para Euro de sub-19 com golo nos descontos

A equipa das 'quinas' melhorou após as substituições operadas na segunda parte, tornou-se mais perigosa nos 20 minutos finais e consumou o triunfo aos 90+3 minutos, num cabeceamento certeiro do médio em resposta ao cruzamento do recém-entrado Martim Marques.



A equipa às ordens do selecionador Joaquim Milheiro ocupa o segundo lugar do grupo, atrás da República Checa, formação que venceu hoje a Croácia por 3-1 e que defronta os portugueses no segundo jogo, em Barcelos, à partir das 17:00 de sábado.



A seleção lusa ameaçou a baliza contrária ao minuto dois, num remate de fora da área de David Monteiro, mas sentiu dificuldades em impor o ritmo do jogo e em recuar no terreno quando perdia a bola, algo que os escandinavos aproveitaram para criar perigo, em remates de Montader Madjed, aos minutos seis e oito.



Portugal conteve as investidas suecas a partir dos 20 minutos, mas raramente apresentou velocidade e precisão na circulação de bola para abalar a defesa contrária, limitando-se a testar o guarda-redes André Picornell em novo remate de David Monteiro, aos 29 minutos, e num outro de Diego Moreira, aos 36.



O conjunto às ordens de Joaquim Milheiro circulou a bola no meio-campo sueco em quase toda a segunda parte, mas com os jogadores quase sempre estáticos, à espera da bola, sem movimentos capazes de abrir 'brechas' na retaguarda contrária.



Depois de um cabeceamento de Fredrik Nissen por cima, aos 48 minutos, a monotonia só voltou a ser quebrada depois das primeiras substituições, com Rodrigo Ribeiro a atirar ao lado, aos 72, Afonso Moreira a rematar para defesa de Picarnell, aos 84, e Gustavo Sá a cabecear à trave, aos 89, antes de surgir o golo da vitória lusa.



Só o primeiro classificado do Grupo 4 se apura para a fase final do Campeonato da Europa, que se vai realizar em Malta, entre 03 e 16 de julho de 2023.







Jogo no Estádio do Futebol Clube de Vizela.



Portugal - Suécia, 1-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



1-0, João Neves, 90+3 minutos.







Equipas:



- Portugal: André Gomes, Gonçalo Esteves (Martim Marques, 87), Gabriel Brás, João Muniz, David Monteiro, Dário Essugo, João Neves, Mateus Fernandes (Gustavo Sá, 61), Diego Moreira (Rodrigo Ribeiro, 61), Carlos Borges (Hugo Félix, 72) e Youssef Chermiti (Afonso Moreira, 60).



(Suplentes: Diogo Pinto, António Ribeiro, Martim Marques, Gustavo Sá, Samuel Justo, Nuno Feliz, Afonso Moreira, Rodrigo Ribeiro e Hugo Félix).



Treinador: Joaquim Milheiro.



- Suécia: André Picornell, Markus Karlsson, Peter Amoran, Fredrik Nissen, Jonas Rouhi, Wilgot Marshage (Kazper Karlsson, 37), Williot Swedberg, Lukas Bjorklund, Montader Madjed (Jardell Kanga, 65), Amar Ahmed (Felix Eriksson, 89) e Deniz Gül (Richie Omorowa, 65).



(Suplentes: Alexander Sandahl, Felix Eriksson, Casper Eklund, Jardell Kanga, Richie Omorowa, Kazper Karlsson, Simon Bengtsson, Albin Ahlstrand e Wilmer Odefalk).



Treinador: Viktor Eriksson.







Árbitro: Evangelos Manouchos (Grécia).



Ação disciplinar: Amar Ahmed (17), Kazper Karlsson (71), Hugo Félix (81) e Afonso Moreira (90+1).



Assistência: cerca de 1.000 espetadores.