Portugal volta a golear Bielorrússia no apuramento para o Euro2025 de sub-21

Apesar de os bielorrussos terem respondido ao golo inaugural de Renato Veiga, aos 11 minutos, com um cabeceamento certeiro de Maksim Kasarab, aos 25, a seleção lusa retomou a vantagem na primeira parte, com golos de Fábio Silva (34) e Francisco Conceição (41), atacantes que ainda fizeram uma assistência cada um.



Na segunda metade, Paulo Bernardo, aos 59 minutos, Mateus Fernandes, aos 80, e Rodrigo Gomes, aos 87, alargaram uma vantagem que permitiu à equipa das ‘quinas’ somar a terceira vitória em três jogos e consolidar a liderança do Grupo G, com nove pontos, mais quatro do que o segundo, a Grécia, próxima adversária de Portugal, na terça-feira, em Guimarães.



No Estádio Cidade de Barcelos, Portugal jogou quase toda a primeira parte no meio-campo adversário, tendo aparecido em campo com quatro novidades face ao ‘onze’ do jogo realizado com os bielorrussos na Arménia – os laterais Rodrigo Gomes e Rafael Rodrigues, o médio Dário Essugo e o extremo Francisco Conceição.



Depois de Henrique Araújo acertar na barra aos três minutos, o extremo do FC Porto esteve na origem do golo inaugural dos anfitriões, ao cruzar para o ‘coração’ da área, onde apareceu o defesa central Renato Veiga a cabecear certeiro.



Em vantagem, Portugal continuou a trocar a bola, antes de apostar nos cruzamentos para tentar alvejar a baliza à guarda de Fedor Lapoukhov, mas retirou o ‘pé do acelerador’ e facilitou a tarefa do quinteto defensivo adversário.



Maksim Kasarab, um dos três centrais da linha mais recuada da Bielorrússia, ‘subiu’ à área portuguesa para um canto batido por Andrey Rylach e cabeceou ao ângulo superior esquerdo da baliza defendida por Samuel Soares, selando o empate, ao minuto 25.



O conjunto às ordens do selecionador Rui Jorge permaneceu instalado no meio-campo adversário, mas a demora na circulação da bola e a insistência nos cruzamentos facilitou a tarefa defensiva bielorrussa, até que, ao minuto 34, Fábio Silva desviou para o segundo golo luso no ‘coração’ da área, assistido por Rafael Rodrigues.



Portugal soltou-se a partir daí e criou mais espaços para entrar na área, circunstância que Francisco Conceição aproveitou para, em lance individual, se enquadrar com a baliza e dilatar a vantagem lusa, num remate rasteiro, aos 41 minutos.



A supremacia portuguesa continuou incontestável na segunda parte e, apesar dos sucessivos erros no último passe, a seleção chegou ao quarto golo ainda no primeiro quarto de hora, aos 59 minutos, quando Fábio Silva chegou à linha final e atrasou rasteiro para o desvio também rasteiro de Paulo Bernardo, com a bola colocada junto ao poste esquerdo.



Com as substituições de um lado e de outro na última meia hora, a equipa de Rui Jorge geriu o resultado em terrenos avançados, ameaçou o quinto golo num cruzamento de Hugo Félix, aos 76 minutos, e avolumou mesmo o resultado num remate de longe de Mateus Fernandes, aos 80, e num outro de Rodrigo Gomes, no interior da área, aos 87.